المملكة المتحدة تعزز أمن النواب بعد تلقيهم تهديدات

أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن حزمة بعدة ملايين الجنيهات الإسترلينية الأربعاء لتعزيز أمن النواب المنتخبين الذين يقولون إنهم يواجهون تهديدات متزايدة.



يأتي التمويل الإضافي بقيمة 31 مليون جنيه إسترليني (39 مليون دولار، 36 مليون يورو) على مدى العام المقبل في وقت استُهدف بعض النواب البريطانيين على خلفية مواقفهم من الحرب بين إسرائيل وحماس.



كما يأتي في وقت تستعد البلاد لتنظيم انتخابات عامة متوقعة في وقت لاحق هذا العام.



وبناء على التوجيهات الجديدة، سيكون لدى النواب إمكانية الوصول إلى شخص في الشرطة مكرّس لذلك لبحث الأمن بينما يمكن لأولئك الأكثر عرضة للخطر أن يسعوا للحصول على حراس شخصيين، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.

