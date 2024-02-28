موسكو: حماية سكان ترانسدنيستريا "أولوية" لروسيا

أعلنت روسيا الأربعاء ان حماية سكان ترانسدنيستريا تمثل أولوية بعدما طلب السياسيون في المنطقة الانفصالية الموالية لموسكو مساعدتهم في مواجهة الضغوط التي تمارسها مولدافيا.



ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الخارجية قولها "حماية مصالح سكان ترانسدنيستريا، أبناء وطننا، هي إحدى أولوياتنا".

