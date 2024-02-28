بولندا تدرس إغلاق حدودها "موقتا" مع أوكرانيا أمام البضائع



أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الأربعاء أن حكومته تدرس إغلاقا "موقتا" للحدود مع أوكرانيا أمام البضائع، وسط توترات بشأن الحبوب الأوكرانية المنخفضة الأسعار.



وقال توسك للصحافيين "نحن نتحدث مع الجانب الأوكراني بشأن إغلاق موقت للحدود ووقف التجارة عموما".



وأضاف "سأناقش هذا الأمر أيضا مع مزارعين بولنديين غدا. هذا الحل سيكون موقتا... وموجعا للطرفين".

