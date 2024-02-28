الولايات المتحدة تؤكد دعمها سيادة مولدافيا عقب طلب انفصاليي ترانسدنيستريا حماية روسية

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها تؤيد سيادة مولدافيا بعد أن طلب سلطات منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية من روسيا توفير حماية لها.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين إن "الولايات المتحدة تدعم بقوة سيادة مولدافيا ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا".



وأضاف، "نظرا الى الدور العدواني المتزايد والمزعزع للاستقرار الذي تلعبه روسيا في أوروبا، فإننا نراقب عن كثب تصرفات روسيا في ترانسدنيستريا والوضع الأشمل هناك".



ودعا حكومة مولدافيا وسلطات ترانسدنيستريا الانفصالية الى "العمل معا وتحديد الحلول للمخاوف الملحة للمجتمعات على جانبي نهر دنيستر"، النهر الذي يفصل بين المنطقة الانفصالية وأوكرانيا.

