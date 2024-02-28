مقتل أكثر من 20 مهاجرا في غرق قارب قبالة سواحل السنغال

انتشلت السلطات السنغالية أكثر من 20 جثة في البحر قبالة سواحل شمال البلاد، بعد غرق قارب مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا، وفق ما أفاد حاكم منطقة سان لوي وكالة فرانس برس.



وقال عليون بدارا سامب في تصريح عبر الهاتف إنه تم العثور على "أكثر بقليل من 20 جثة"، مضيفا أنه تم إنقاذ نحو عشرين راكبا آخر.



ولم يوضح بدارا عدد الركاب الذين كانوا على متن القارب عند ابحاره، لكن شهادات ناجين جمعها مراسل وكالة فرانس برس تشير إلى أن عددا كبيرا من الأشخاص كانوا على متن القارب وبالتالي صاروا في عداد المفقودين.



وتحدث مامادي ديانفو المتحدر من منطقة كازامانس (جنوب) عن أكثر من 300 راكب عندما غادر القارب الساحل السنغالي قبل أسبوع. وتحدث ألفا بالدي، وهو ناج آخر، عن أكثر من 200 راكب.



وينطلق من سواحل السنغال عدد متزايد من المهاجرين نحو جزر الكناري الإسبانية الواقعة في المحيط الأطلسي.

