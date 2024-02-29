الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نيوزيلندا تصنّف حماس كيانًا إرهابيًا
أخبار دولية
2024-02-28 | 23:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نيوزيلندا تصنّف حماس كيانًا إرهابيًا
انضمّت نيوزيلندا إلى قائمة الدول الغربية، التي تصنّف حركة "حماس" بأكملها كيانًا إرهابيًا.
واعتبرت أنّ الهجمات، التي شنّتها الحركة الفلسطينية على إسرائيل، في السابع من تشرين الأول، قضت على أيّ إمكان للتفريق، بين جناحي الحركة السياسيّ والعسكريّ.
وقالت الحكومة النيوزيلندية إنّ المنظمة بأسرها، تتحمّل مسؤولية تلك الهجمات الإرهابية المروّعة.
وتعني هذه خطوة عمليًا، تجميد أصول الحركة، في نيوزيلندا وحظر تقديم أي دعم ماديّ لها.
آخر الأخبار
أخبار دولية
تصنّف
كيانًا
إرهابيًا
التالي
الدفاع الروسية: دخلنا قرية روبوتاين في جنوب أوكرانيا
مقتل أكثر من 20 مهاجرا في غرق قارب قبالة سواحل السنغال
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:25
وزير الخارجية الفلسطيني: حماس تدرك ضرورة تشكيل "حكومة تكنوقراط" بعد الحرب
أخبار دولية
10:25
وزير الخارجية الفلسطيني: حماس تدرك ضرورة تشكيل "حكومة تكنوقراط" بعد الحرب
0
أخبار دولية
09:08
وزير الخارجية الفلسطيني: حماس تدرك ضرورة تشكيل "حكومة تكنوقراط"
أخبار دولية
09:08
وزير الخارجية الفلسطيني: حماس تدرك ضرورة تشكيل "حكومة تكنوقراط"
0
آخر الأخبار
08:34
وزير الخارجية الفلسطيني: حماس تدرك ضرورة تشكيل "حكومة تكنوقراط" بعد الحرب
آخر الأخبار
08:34
وزير الخارجية الفلسطيني: حماس تدرك ضرورة تشكيل "حكومة تكنوقراط" بعد الحرب
0
آخر الأخبار
05:24
رئيس المكتب السياسي لحماس يدعو الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية الى التوجه إلى الأقصى في أول أيام من رمضان
آخر الأخبار
05:24
رئيس المكتب السياسي لحماس يدعو الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية الى التوجه إلى الأقصى في أول أيام من رمضان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:00
جهاز الأمن الداخليّ البولنديّ اعتقل مواطنًا روسيًا
أخبار دولية
04:00
جهاز الأمن الداخليّ البولنديّ اعتقل مواطنًا روسيًا
0
أخبار لبنان
03:52
مصادر الـCNN :إنذارات حول احتمال غزو إسرائيلي للبنان
أخبار لبنان
03:52
مصادر الـCNN :إنذارات حول احتمال غزو إسرائيلي للبنان
0
أخبار دولية
03:00
روسيا أطلقت قمرًا صناعيًا إيرانيًا للأبحاث
أخبار دولية
03:00
روسيا أطلقت قمرًا صناعيًا إيرانيًا للأبحاث
0
أخبار دولية
01:32
تحطّم طائرة هليكوبتر في المحيط قبالة غرب النرويج
أخبار دولية
01:32
تحطّم طائرة هليكوبتر في المحيط قبالة غرب النرويج
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:52
مصادر الـCNN :إنذارات حول احتمال غزو إسرائيلي للبنان
أخبار لبنان
03:52
مصادر الـCNN :إنذارات حول احتمال غزو إسرائيلي للبنان
0
حال الطقس
01:12
ماذا في تفاصيل طقس لبنان؟
حال الطقس
01:12
ماذا في تفاصيل طقس لبنان؟
0
امن وقضاء
01:27
أمن الدولة توقف سوريّين يروّجان المخدِّرات في بعبدا
امن وقضاء
01:27
أمن الدولة توقف سوريّين يروّجان المخدِّرات في بعبدا
0
صحة وتغذية
15:31
اليوغا والعلاج عن طريق التأمل يساهمان في تخفيف أعراض انقطاع الطمث لدى النساء... وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
15:31
اليوغا والعلاج عن طريق التأمل يساهمان في تخفيف أعراض انقطاع الطمث لدى النساء... وهذه التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:09
اسرائيل تخوض مفاوضات صفقة الأسرى من جهة وتضع يدها على الزناد من جهة أخرى
أخبار دولية
14:09
اسرائيل تخوض مفاوضات صفقة الأسرى من جهة وتضع يدها على الزناد من جهة أخرى
0
أخبار لبنان
14:06
شبكة تكنولوجية مصرفية للحد من استخدام الكاش في القطاع الصحي
أخبار لبنان
14:06
شبكة تكنولوجية مصرفية للحد من استخدام الكاش في القطاع الصحي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
محاولات رئاسية أخيرة لإبقاء مبابي في باريس سان جرمان
تقارير نشرة الاخبار
13:51
محاولات رئاسية أخيرة لإبقاء مبابي في باريس سان جرمان
0
أخبار دولية
13:48
شمال غزة يموت جوعاً..
أخبار دولية
13:48
شمال غزة يموت جوعاً..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تكتل الإعتدال في محطتين اليوم..
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تكتل الإعتدال في محطتين اليوم..
0
أخبار دولية
13:46
ما الذي يجمع الحرير بالمجوهرات؟
أخبار دولية
13:46
ما الذي يجمع الحرير بالمجوهرات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بين الرئيس الفرنسي وأمير قطر... الكافيار والكركند وغيرها
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بين الرئيس الفرنسي وأمير قطر... الكافيار والكركند وغيرها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية تتأثر بحرب غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية تتأثر بحرب غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ديربورن تدق ناقوس الخطر للادارة الديمقراطية في الانتخابات التمهيدية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ديربورن تدق ناقوس الخطر للادارة الديمقراطية في الانتخابات التمهيدية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:41
مجلس الوزراء يقرّ بند التقديمات الاجتماعية... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
12:41
مجلس الوزراء يقرّ بند التقديمات الاجتماعية... إليكم التفاصيل
2
اقتصاد
10:36
إليكم تسعيرة تعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر شباط
اقتصاد
10:36
إليكم تسعيرة تعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر شباط
3
فنّ
13:54
قبل يوم واحد من دفنه... رحيل والدة الممثل فادي ابراهيم: "أخفوا عنها خبر وفاته" وهذا ما كشفته معلومات الـLBCI
فنّ
13:54
قبل يوم واحد من دفنه... رحيل والدة الممثل فادي ابراهيم: "أخفوا عنها خبر وفاته" وهذا ما كشفته معلومات الـLBCI
4
فنّ
04:59
وسام حنا ينشر فيديو لفادي إبراهيم: "أنا مش باقي"
فنّ
04:59
وسام حنا ينشر فيديو لفادي إبراهيم: "أنا مش باقي"
5
آخر الأخبار
12:36
وفاة والدة الممثل الراحل فادي إبراهيم
آخر الأخبار
12:36
وفاة والدة الممثل الراحل فادي إبراهيم
6
فنّ
05:02
"My Way" بصوت فادي إبراهيم... الجمهور يستذكر صوته الساحر بالغناء (فيديو)
فنّ
05:02
"My Way" بصوت فادي إبراهيم... الجمهور يستذكر صوته الساحر بالغناء (فيديو)
7
خبر عاجل
12:31
بيان قطري فرنسي مشترك: تشديد على الحاجة الماسة لانتخاب رئيس لبناني ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة
خبر عاجل
12:31
بيان قطري فرنسي مشترك: تشديد على الحاجة الماسة لانتخاب رئيس لبناني ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة
8
منوعات
10:03
ضيف هاجم العروس في حفل زفافها ودفعها أرضاً... دمّر مكان الحفل وهذه التفاصيل!
منوعات
10:03
ضيف هاجم العروس في حفل زفافها ودفعها أرضاً... دمّر مكان الحفل وهذه التفاصيل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More