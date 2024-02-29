الدفاع الروسية: دخلنا قرية روبوتاين في جنوب أوكرانيا

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الخميس عن وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دخلت قرية روبوتاين في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا التي كانت نقطة محورية للعديد من الهجمات في الآونة الأخيرة.



وأشار التقرير إلى أن القوات استولت على بعض المباني في القرية، لكن لم يتضح ما إذا كانت القوات الأوكرانية قد انسحبت منها بالكامل.