البحرية الألمانية كادت أن تسقط مسيّرة أميركية في البحر الأحمر

كادت فرقاطة ألمانية تنشط في البحر الأحمر، ضمن مهمة أوروبية لحماية السفن التجارية أن تُسقط طائرة مسيّرة أميركية عن طريق الخطأ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.



وأكدت وزارة الدفاع الألمانية وقوع حادث يتعلق بطائرة مسيّرة لدولة حليفة من دون أن تذكر اسم هذه الدولة.



وقال وزير الدفاع الألمانيّ بوريس بيستوريوس إنّ الفرقاطة "هيسن" فتحت النار، بعد فشل جهود تحديد هُوية طائرة مسيّرة مجهولة، لكنّه أوضح أنّ الهدف لم يُضرب.



وأضاف: "تبين فيما بعد أن المسيّرة هي طائرة استطلاع."



ووفق مجلة دير شبيغل الأسبوعية، أطلقت الفرقاطة الألمانية صاروخين على الطائرة المسيّرة، لكنّهما سقطا في البحر بسبب خلل فنيّ.