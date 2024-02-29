تحطّم طائرة هليكوبتر في المحيط قبالة غرب النرويج

قُتل شخص وأصيب خمسة آخرون بتحطّم طائرة هليكوبتر، في المحيط، قبالة غرب النرويج، على ما أكّدت الشرطة النرويجية.



وأوضح مسؤولون أنّ الطائرة سيكورسكي إس-92، التي تشغلها شركة بريستو النرويجية، كانت في مَهمّة تدريب على البحث والإنقاذ.



وذكرت الشرطة، في بيان، أنّ أفراد الإنقاذ انتشلوا الأشخاص الستة، الذين كانوا على متن الطائرة من البحر، إلا أنه أُعلن، لاحقًا، عن وفاة أحدهم، في المستشفى.



وأكّدت الشرطة أنّ إصابة أحد الناجين طفيفة، فيما تتفاوت إصابات الأربعة الآخرين.



وقالت شركة سيكورسكي، التي صنعت الطائرة، إن السلامة هي أولويتها القصوى وإنها مستعدة لدعم التحقيق.



وأوضحت مجموعة إكوينور للطاقة أن الطائرة متخصصة في البحث والإنقاذ وكانت تقدم عادة الخدمات للمنصات في حقل أوسبرج للنفط والغاز التابع للشركة، في بحر الشمال.