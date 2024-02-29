روسيا أطلقت قمرًا صناعيًا إيرانيًا للأبحاث

أطلقت روسيا قمرًا صناعيًا إيرانيًا للأبحاث سيقوم بمسح التضاريس الإيرانية من مدار يبعد 500 كيلومتر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.



القمر الصناعي للاستشعار عن بعد بارس 1 الذي أطلقه صاروخ سويوز روسي من قاعدة فوستوشني الفضائية يزن 134 كيلوجراما ومزود بثلاث كاميرات.



ويقع مركز الفضاء، الذي دخل الخدمة عام 2016، في منطقة أمور في أقصى شرق روسيا، على مسافة ليست بعيدة عن الحدود الروسية مع الصين وعلى بعد حوالى 1500 كيلومتر من ميناء فلاديفوستوك.



وقال وزير الإعلام والاتصالات الإيراني عيسى زارع بور للتلفزيون الرسمي "قواعد الإطلاق المحلية الحالية لدينا لا تملك حتى الآن القدرة على وضع الأقمار الصناعية في الميل الصحيح لمدار حول الشمس، ومن ثم نستخدم قاعدة إطلاق روسية".



وأرسلت روسيا القمر الصناعي الإيراني للاستشعار عن بعد (الخيام) إلى المدار في عام 2022 من قاعدة بايكونور الفضائية في قازاخستان، مما يعكس تعاونا علميا أعمق بين البلدين الخاضعين لعقوبات الولايات المتحدة.