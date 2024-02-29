جهاز الأمن الداخليّ البولنديّ اعتقل مواطنًا روسيًا

اعتقل جهاز الأمن الداخليّ البولنديّ مواطنًا روسيًا متهمًا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أكّد مكتب المدعي العام الوطنيّ، في بولندا.



وأوضح المكتب، في بيان، أنّ المدّعي العام اتّهم المعتقل بالانتماء إلى جماعات مسلحة، في الجمهورية العربية السورية، تهدف إلى ارتكاب جرائم ذات طبيعة إرهابية.



وذكر أن المتهم كان ينتمي إلى جبهة النصرة وتنظيم القاعدة، قبل انضمامه إلى تنظيم الدولة الإسلامية.



والرجل رهن الحبس لمدة ثلاثة أشهر لحين محاكمته، وإذا ثبتت إدانته فقد يواجه عقوبة السجن، لمدة ثماني سنوات.