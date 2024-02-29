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قتلى وجرحى فلسطينيون كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات

أخبار دولية
2024-02-29 | 04:48
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قتلى وجرحى فلسطينيون كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات
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قتلى وجرحى فلسطينيون كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات

أعلن مدير مستشفى كمال عدوان، في غزة، حسام أبو صفية، لرويترز أنّ المستشفى استقبل 10 جثث وعشرات الجرحى الفلسطينيين من غرب مدينة غزة.
 
وقال المكتب الإعلاميّ الحكوميّ، في غزة، الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنّ غارات إسرائيلية قتلت 70 فلسطينيًا وأصابت 250 آخرين، بينما كانت حشود تنتظر وصول شاحنات المساعدات، في مدينة غزة.

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