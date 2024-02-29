ماذا في مسودة وثيقة تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل؟

كشفت قناة 13 الاسرائيلية عن مسودة الوثيقة، التي توصل اليها الوسطاء لتبادل الاسرى بين حركة "حماس" واسرائيل.



وسيبحثها، مساء الخميس، الكابينت الحربيّ والكابينت الموسّع.



وسيُطلق 40 أسيرًا إسرائيليًا من المحتجزين لدى "حماس"، في مقابل إطلاق 404 أسرى فلسطينيين، في السجون الإسرائيلية.



وفي الوثيقة أيضًا اتفاق على زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع دخول 500 شاحنة مساعدات، يوميًا، في نهاية المرحلة الأولى من الصفقة.



واتفق الأطراف، حسب الوثيقة، على السماح بالاستخدام الكامل لمعبري "رفح" و"كرم أبو سالم" لعبور المساعدات الإنسانية وبذل الجهود، لفتح ممر بحريّ يسمح بنقل المساعدات إلى قطاع غزة، عبر سفن قادمة من قبرص، وذلك في نهاية المرحلة الأولى من الصفقة أيضًا.



وبعث الوسطاء في المفاوضات برسالة إلى إسرائيل بأنّ الاحتمال كبير في التوصل للصفقة، قبل شهر رمضان.