ماكرون مستعد للعمل على تحقيق شروط سلام دائم في الشرق الأوسط

أبدى الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفيّ، مع ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان، استعداده للعمل على تحقيق شروط سلام دائم، في الشرق الأوسط.



وأكد ماكرون جهوزية بلاده للتعاون مع السعودية، للتوصل إلى اتفاق، في شأن وقف إطلاق النار في غزة.



كما أكّد معارضته لأي هجوم إسرائيليّ على رفح.