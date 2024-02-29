بوتين: الجيش الروسيّ عزّز قدراته القتالية ويتقدم بثقة

أعلن الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين أنّ الجيش الروسيّ عزّز قدراته القتالية ويتقدم "بثقة" عبر جبهات مختلفة، في أوكرانيا.



وأشار بوتين، خلال خطابه السنويّ، إلى أنّ التهديدات الغربية تثير خطرًا فعليًا لنزاع نوويّ.



وأكّد أنّ بلاده تمتلك أسلحة يمكنها ضرب أراضي الدول الغربية.