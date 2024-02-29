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إسرائيل تصادر عدة قطع من الأراضي بالقرب من مستوطنة يهودية في الضفة

أخبار دولية
2024-02-29 | 06:52
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إسرائيل تصادر عدة قطع من الأراضي بالقرب من مستوطنة يهودية في الضفة
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إسرائيل تصادر عدة قطع من الأراضي بالقرب من مستوطنة يهودية في الضفة

صادرت إسرائيل عدة قطع من الأراضي بالقرب من مستوطنة يهودية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة، لكن مصدرا مطلعا على القرار قال لرويترز إنه لا توجد خطة للبناء هناك حاليا.
 
وجاء في إعلان صادر عن الإدارة المدنية، وهي جزء من وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن مساحة الأراضي تبلغ 652 فدانا. 

وقال المصدر الإسرائيلي إن هذه المناطق سيتم تصنيفها الآن كجزء من مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة شرقي القدس. 

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