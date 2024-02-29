غارات اسرائيلية جديدة قرب دمشق وغرب سوريا

استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة تابعة لحزب الله في غرب سوريا الخميس فيما سُمع دوي انفجارات في دمشق التي استهدفتها غارات إسرائيلية مساء الأربعاء، بحسب منظمة غير حكومية ومراسل فرانس برس.



وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن "طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة تابعة لحزب الله في ريف حمص على الحدود السورية اللبنانية".



ووفقا للمنظمة غير الحكومية، سُجل "دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن ضربات إسرائيلية جنوب غربي دمشق".



وسمع صحافي في وكالة فرانس برس في العاصمة السورية دوي انفجارات بعيدة. ولم تؤكد وسائل الإعلام السورية ذلك في البداية.