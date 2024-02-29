منظمة هيومن رايتس ووتش أدانت تركيا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش تركيا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، في شمال سوريا.



وحمّلت المنظمة مسؤولية الإنتهاكات لعناصر وجماعات مسلحة المحلية تدعمها في الأراضي، التي تحتلها، في شمال البلاد.



وتشمل الاتهامات اغتيالات تعسفية وحالات تعذيب وحوادث اغتصاب.