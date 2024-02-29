مقتل زعيم المعارضة في تشاد في هجوم للجيش على مقر حزبه

قتل يايا ديلو دجيرو أبرز معارضي الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو في تشاد وابن عمه، في هجوم للجيش على مقر حزبه، على ما أكد المتحدث باسم الحكومة لوكالة فرانس برس.



وقال المتحدث وزير الاتصالات عبد الرحمن كلام الله إن يايا ديلو توفي الأربعاء: "حيث لجأ في مقر حزب. لم يكن يريد الاستسلام وأطلق النار على قوات حفظ النظام". واتُهم يايا ديلو في وقت سابق بشن هجوم ليل الثلاثاء الأربعاء على مقر أجهزة الاستخبارات.



