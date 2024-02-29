الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إسرائيل: مجلس الوزراء لا يزال يبحث قيود دخول الأقصى في رمضان
أخبار دولية
2024-02-29 | 08:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إسرائيل: مجلس الوزراء لا يزال يبحث قيود دخول الأقصى في رمضان
أعلن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل لا تزال تدرس القيود المحتملة على دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، في أعقاب تقارير إعلامية أفادت بأنه قد يتم تجاوز وزير الأمن اليميني المتطرف في هذه الشأن.
وقال المتحدث آفي هيمان للصحفيين إن المسألة "لا تزال قيد المناقشة في مجلس الوزراء"، مضيفا أن القرار النهائي سيأخذ بعين الاعتبار الأمن والصحة العامة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
الوزراء
الأقصى
رمضان
التالي
نيوزيلندا تصنّف حماس كيانًا إرهابيًا
مقتل أكثر من 20 مهاجرا في غرق قارب قبالة سواحل السنغال
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:51
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: مجلس الوزراء لا يزال يبحث فرض قيود على الصلاة في المسجد الأقصى في رمضان
آخر الأخبار
07:51
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: مجلس الوزراء لا يزال يبحث فرض قيود على الصلاة في المسجد الأقصى في رمضان
0
أخبار دولية
2024-02-19
إسرائيل ستضع بعض القيود على دخول المصلين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان
أخبار دولية
2024-02-19
إسرائيل ستضع بعض القيود على دخول المصلين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان
0
أخبار دولية
2024-02-19
نتنياهو: حرية العبادة في المسجد الأقصى بالقدس خلال شهر رمضان لكن دخول المسجد سيخضع لقيود
أخبار دولية
2024-02-19
نتنياهو: حرية العبادة في المسجد الأقصى بالقدس خلال شهر رمضان لكن دخول المسجد سيخضع لقيود
0
أخبار دولية
14:14
واشنطن تحث إسرائيل على السماح بوصول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال رمضان
أخبار دولية
14:14
واشنطن تحث إسرائيل على السماح بوصول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال رمضان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:34
مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة: مصدوم من تقارير القتل والإصابات خلال نقل مساعدات بغزة
أخبار دولية
10:34
مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة: مصدوم من تقارير القتل والإصابات خلال نقل مساعدات بغزة
0
أخبار دولية
10:32
روسيا تعلن حظر تصدير البنزين ستة أشهر اعتبارا من الجمعة
أخبار دولية
10:32
روسيا تعلن حظر تصدير البنزين ستة أشهر اعتبارا من الجمعة
0
أخبار دولية
10:23
زعيم الحوثيين: "مفاجآت" عسكرية في عملياتنا بالبحر الأحمر
أخبار دولية
10:23
زعيم الحوثيين: "مفاجآت" عسكرية في عملياتنا بالبحر الأحمر
0
أخبار دولية
10:01
الخارجية السعودية: لالزام اسرائيل باحترام القانون الدولي الانساني
أخبار دولية
10:01
الخارجية السعودية: لالزام اسرائيل باحترام القانون الدولي الانساني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-28
شابة تعيش أسلوب حياة مثل الكلاب... تجمعها علاقة حب مميزة مع شريكها وهذا رأيه بالموضوع!
منوعات
2024-02-28
شابة تعيش أسلوب حياة مثل الكلاب... تجمعها علاقة حب مميزة مع شريكها وهذا رأيه بالموضوع!
0
أخبار دولية
09:13
باريس: روسيا وراء محاولات زعزعة الاستقرار في مولدافيا على الارجح
أخبار دولية
09:13
باريس: روسيا وراء محاولات زعزعة الاستقرار في مولدافيا على الارجح
0
منوعات
2024-02-24
أرسلت زوجها إلى المتجر لشراء فوط صحية... ما أحضره إلى المنزل أضحك الملايين (فيديو)
منوعات
2024-02-24
أرسلت زوجها إلى المتجر لشراء فوط صحية... ما أحضره إلى المنزل أضحك الملايين (فيديو)
0
منوعات
2024-02-27
امرأة تروي تجربتها في الدعارة منذ بلوغها 14 عاما فقط... وهذا ما نصحت النساء به!
منوعات
2024-02-27
امرأة تروي تجربتها في الدعارة منذ بلوغها 14 عاما فقط... وهذا ما نصحت النساء به!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:55
طعن جديد في الموازنة أمام المجلس الدستوريّ
أخبار لبنان
07:55
طعن جديد في الموازنة أمام المجلس الدستوريّ
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الساحة الفنية تودع الممثل فادي ابراهيم
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الساحة الفنية تودع الممثل فادي ابراهيم
0
أخبار لبنان
07:07
الراعي: "رؤية جديدة للبنان الغد دولة مدنية لامركزية حيادية" وثيقة ايجابية
أخبار لبنان
07:07
الراعي: "رؤية جديدة للبنان الغد دولة مدنية لامركزية حيادية" وثيقة ايجابية
0
أخبار دولية
14:09
اسرائيل تخوض مفاوضات صفقة الأسرى من جهة وتضع يدها على الزناد من جهة أخرى
أخبار دولية
14:09
اسرائيل تخوض مفاوضات صفقة الأسرى من جهة وتضع يدها على الزناد من جهة أخرى
0
أخبار لبنان
14:06
شبكة تكنولوجية مصرفية للحد من استخدام الكاش في القطاع الصحي
أخبار لبنان
14:06
شبكة تكنولوجية مصرفية للحد من استخدام الكاش في القطاع الصحي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
محاولات رئاسية أخيرة لإبقاء مبابي في باريس سان جرمان
تقارير نشرة الاخبار
13:51
محاولات رئاسية أخيرة لإبقاء مبابي في باريس سان جرمان
0
أخبار دولية
13:48
شمال غزة يموت جوعاً..
أخبار دولية
13:48
شمال غزة يموت جوعاً..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تكتل الإعتدال في محطتين اليوم..
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تكتل الإعتدال في محطتين اليوم..
0
أخبار دولية
13:46
ما الذي يجمع الحرير بالمجوهرات؟
أخبار دولية
13:46
ما الذي يجمع الحرير بالمجوهرات؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:41
مجلس الوزراء يقرّ بند التقديمات الاجتماعية... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
12:41
مجلس الوزراء يقرّ بند التقديمات الاجتماعية... إليكم التفاصيل
2
فنّ
13:54
قبل يوم واحد من دفنه... رحيل والدة الممثل فادي ابراهيم: "أخفوا عنها خبر وفاته" وهذا ما كشفته معلومات الـLBCI
فنّ
13:54
قبل يوم واحد من دفنه... رحيل والدة الممثل فادي ابراهيم: "أخفوا عنها خبر وفاته" وهذا ما كشفته معلومات الـLBCI
3
آخر الأخبار
12:36
وفاة والدة الممثل الراحل فادي إبراهيم
آخر الأخبار
12:36
وفاة والدة الممثل الراحل فادي إبراهيم
4
خبر عاجل
12:31
بيان قطري فرنسي مشترك: تشديد على الحاجة الماسة لانتخاب رئيس لبناني ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة
خبر عاجل
12:31
بيان قطري فرنسي مشترك: تشديد على الحاجة الماسة لانتخاب رئيس لبناني ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة
5
أخبار لبنان
03:52
مصادر الـCNN :إنذارات حول احتمال غزو إسرائيلي للبنان
أخبار لبنان
03:52
مصادر الـCNN :إنذارات حول احتمال غزو إسرائيلي للبنان
6
اخبار البرامج
14:37
مزاح مستفز أدى إلى إشكال ضخم... طعن صديقه ثم هرب إلى أحد الأنفاق في منطقة الشمال وهكذا انتهت القصة!
اخبار البرامج
14:37
مزاح مستفز أدى إلى إشكال ضخم... طعن صديقه ثم هرب إلى أحد الأنفاق في منطقة الشمال وهكذا انتهت القصة!
7
فنّ
04:20
بعد وفاة والدة فادي إبراهيم... إيميه الصياح: حتى الموت ما فرّقك عن أمّك
فنّ
04:20
بعد وفاة والدة فادي إبراهيم... إيميه الصياح: حتى الموت ما فرّقك عن أمّك
8
حال الطقس
01:12
ماذا في تفاصيل طقس لبنان؟
حال الطقس
01:12
ماذا في تفاصيل طقس لبنان؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More