إسرائيل: مجلس الوزراء لا يزال يبحث قيود دخول الأقصى في رمضان

أعلن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل لا تزال تدرس القيود المحتملة على دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، في أعقاب تقارير إعلامية أفادت بأنه قد يتم تجاوز وزير الأمن اليميني المتطرف في هذه الشأن.



وقال المتحدث آفي هيمان للصحفيين إن المسألة "لا تزال قيد المناقشة في مجلس الوزراء"، مضيفا أن القرار النهائي سيأخذ بعين الاعتبار الأمن والصحة العامة.