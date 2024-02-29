أكثر من مئة قتيل في إطلاق نار اسرائيلي على حشود عند نقطة توزيع مساعدات بغزة

أكدت مصادر إسرائيلية أن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على حشود في قطاع غزة اقتربوا من شاحنات مساعدات إنسانية بعدما شعروا بـ"تهديد".وأوضحت المصادر، لوكالة فرانس برس، أن العديد من الأشخاص "اقتربوا من القوات التي تعمل على تأمين الشاحنات، بطريقة شكلت تهديدا للقوات التي ردت بالذخيرة الحية".وبحسب وزارة الصحة التابعة لحماس فقد قُتل في الحادثة 104 أشخاص.[ ===== DateLine ========== ]القدس, 29-2-2024 (أ ف ب) -