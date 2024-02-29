مقتل اثنين من مقاتلي وحدات مقاومة سنجار في غارة تركية بالعراق

صرح مصدران أمنيان عراقيان بأن اثنين من مقاتلي وحدات مقاومة سنجار التابعة لحزب العمال الكردستاني قتلا في غارة شنتها تركيا بطائرة مسيرة على شمال العراق.



وقال المصدران لرويترز إن المقاتلين كانا في سيارتهما بمنطقة سنجار عندما أصابتهما الطائرة المسيرة.



وتشنّ تركيا حملة منذ أمد طويل في العراق وسوريا ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، ووحدات مقاومة سنجار، ومسلحي وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وتعتبرهم كلهم جماعات إرهابية.