حكومة النرويج: السلطة الفلسطينية تلقت 407 ملايين شيكل من إسرائيل

أعلنت الحكومة النرويجية أن السلطة الفلسطينية تلقت 407 ملايين شيكل (114 مليون دولار) من إسرائيل، وإنها ستتلقى المزيد من الأموال في الأيام المقبلة، بعد اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر على الإفراج عن أموال ضرائب مجمدة.