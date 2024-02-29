باريس: روسيا وراء محاولات زعزعة الاستقرار في مولدافيا على الارجح

رأت وزارة الخارجية الفرنسية أنّه "من المرجّح جداً" أن تكون روسيا وراء "محاولات زعزعة الاستقرار" في مولدافيا حيث طلب انفصاليون موالون لروسيا في منطقة ترانسدنيستر "الحماية" الروسية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: "تواجه مولدافيا محاولات عدوانية متزايدة لزعزعة الاستقرار، تقودها روسيا على الأرجح"، مؤكداً أنّ "طلب الانفصاليين الذين لا يتمتعون بحكم ذاتي الحماية من موسكو، هو سيناريو معروف".