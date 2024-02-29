أوكرانيا تؤكد أنها أسقطت 3 طائرات عسكرية روسية

أكدت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط ثلاث قاذفات مقاتلة روسية، ليصل عدد الطائرات العسكرية الروسية التي أعلنت كييف أنها دمرتها خلال أسبوعين إلى 13.



وأُسقطت أول طائرة قاذفة من طراز سوخوي سو-34 بعيد منتصف ليل الأربعاء الخميس، ثم أُسقطت طائرتان أخريان صباح الخميس بالقرب من أفدييفكا في شرق البلاد وبالقرب من ماريوبول في الجنوب، حسبما أعلن قائد الجيش الأوكراني الجنرال أولكسندر سيرسكي، على تلغرام.



ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من هذه المعلومات على الفور.





