قطاع غزة وسبل وقف الحرب بين هنية والسفير الصيني لدى قطر

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مع السفير الصيني لدى دولة قطر تساو شياولين التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف الحرب التي يتعرض لها الشعب القلسطيني وإيصال المساعدات العاجلة وإغاثته خصوصا في ظل ما يجري من تجويع متعمد في الشمال وتصاعد العدوان والمجازر التي كان آخرها مجزرة الطحين صباح اليوم.



وشدد هنية على ضرورة سرعة وقف العدوان والمجازر وانسحاب جيش الاحتلال وإعادة النازحين ومتطلبات الإيواء والإعمار وتحقيق الأهداف والتطلعات السياسية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة وتقرير المصير.



وعبّر رئيس الحركة عن اعتزازه بالعلاقة الوثيقة التي تربط الشعبين الصديقين، مشيدا بالدور الذي تقوم به الصين في مجلس الأمن والأمم المتحدة وكذلك إرسال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.