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البيت الأبيض يعلّق على القصف المتعلق بالمساعدات الغذائية في غزة

أخبار دولية
2024-02-29 | 09:44
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البيت الأبيض يعلّق على القصف المتعلق بالمساعدات الغذائية في غزة
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البيت الأبيض يعلّق على القصف المتعلق بالمساعدات الغذائية في غزة

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إنه يبحث في تقارير عن إطلاق إسرائيل النار على فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات بالقرب من مدينة غزة، واصفا ذلك بأنه "حادث خطير".
 
وذكر متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان: "نبلغ تعازينا لفقدان أرواح الأبرياء ونقر بالوضع الإنساني السيئ في غزة، حيث يحاول الفلسطينيون الأبرياء إطعام أسرهم".
 
ورأى أن "هذا يسلط الضوء على أهمية توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وتواصلها، بما في ذلك من خلال وقف مؤقت محتمل 
لإطلاق النار" 

أخبار دولية

البيت الابيض

غزة

اسرائيل

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