زعيم الحوثيين: "مفاجآت" عسكرية في عملياتنا بالبحر الأحمر

أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في خطاب نقله التلفزيون أن الجماعة اليمنية ستحدث "مفاجآت عسكرية" في عملياتها في البحر الأحمر.



ويطلق الحوثيون النار بشكل متكرر على سفن تجارية دولية منذ منتصف تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.