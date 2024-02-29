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روسيا تعلن حظر تصدير البنزين ستة أشهر اعتبارا من الجمعة
أخبار دولية
2024-02-29 | 10:32
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روسيا تعلن حظر تصدير البنزين ستة أشهر اعتبارا من الجمعة
ستفرض روسيا حظرا مدته ستة أشهر على تصدير البنزين اعتبارا من الجمعة لمنع أي نقص في الوقود ريثما تجري أعمال الصيانة على مصافي النفط، وفق ما أعلنت الحكومة.
وقالت "القرارات تهدف للمحافظة على وضع مستقر في سوق الوقود.. فرضت القيود على صادرات البنزين لستة أشهر من 1 آذار حتى 31 آب".
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