مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة: مصدوم من تقارير القتل والإصابات خلال نقل مساعدات بغزة

أعلن منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن جريفيث أنه مصدوم من الأنباء عن مقتل وإصابة أشخاص في أثناء نقل إمدادات المساعدات غربي مدينة غزة.



وكتب جريفيث في منشور على منصة "إكس": "حتى بعد ما يقرب من خمسة أشهر من الأعمال القتالية الوحشية، لا تزال غزة لديها القدرة على صدمتنا. مصدوم من التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة المئات في أثناء نقل إمدادات المساعدات غربي مدينة غزة اليوم".