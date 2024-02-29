قتيلان إسرائيليان بإطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة

أعلنت خدمات الإسعاف الاسرائيلية أنّ إسرائيليَّين قُتلا بالرصاص بالقرب من مستوطنة عيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأكدت خدمة الإسعاف أنّ "مسعفين سجلوا مقتل رجلين، أحدهما يبلغ حوالي 40 عامًا والآخر يبلغ حوالي 20 عامًا".



وأفاد الجيش الإسرائيلي، أنه "حيَّد" مسلحًا وصل إلى محطة وقود المستوطنة وأطلق النار.