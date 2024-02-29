البنتاغون: مقتل 25 ألف امرأة وطفل فلسطينيين بأيدي الجيش الإسرائيلي منذ تشرين الأول

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 25 ألف امرأة وطفل فلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول.



وقال أوستن للنواب لدى سؤاله عن العدد خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب: "إنه أكثر من 25 ألفا".