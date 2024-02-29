اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الخميس إثر مقتل فلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في غزة

يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلف أبواب مغلقة الخميس بعد إعلان وزارة الصحة في غزة مقتل نحو مئة فلسطيني خلال عملية توزيع مساعدات في شمال القطاع، وفق برنامج العمل المحدث للمجلس.



ويعقد الاجتماع الطارئ عند الساعة 21,15 بتوقيت غرينتش، ويأتي بطلب من الجزائر حسب ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس.