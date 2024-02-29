غزة وهدنة محتملة بين بايدن والسيسي وأمير قطر

ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن "الحادث المأساوي والمثير للقلق" في شمال غزة مع زعيمي مصر وقطر وكذلك سبل إطلاق الرهائن لدي حماس ووقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، بحسب ما أعلن البيت الابيض.وقالت السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 100 فلسطيني قُتلوا برصاص القوات الإسرائيلية في أثناء انتظارهم تسلم مساعدات غذائية.