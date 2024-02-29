"القسام" تنشر فيديو لاسرى اسرائيليين: سنكشف عن مصيرهم غداً

نشرت كتائب القسام فيديو لاسرى اسرائيليين كانت قد نشرته سابقاً يوم اعلنت أنها فقدت الاتصال بهم.



وقالت القسام إنها ستكشف غداً عن مصيرهم.