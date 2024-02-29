مقتل 43 شخصا جراء حريق في عاصمة بنغلادش

أعلنت وزارة الصحة في بنغلادش مقتل 43 شخصا على الأقل وإصابة عشرات بعد أن شب حريق في مبنى مكون من سبعة طوابق في العاصمة دكا في وقت متأخر الخميس.



وقال وزير الصحة سامانتا لال سين لوكالة فرانس برس بعد زيارة مستشفى كلية الطب في دكا ومستشفى الحروق المجاور "حتى الآن لقي 43 شخصا حتفهم جراء الحريق".



وأضاف أن ما لا يقل عن 40 شخصا أصيبوا ويتلقون العلاج في مستشفى الحروق الرئيسي بالمدينة.

