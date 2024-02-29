إيران تطلق قمرا اصطناعيا من روسيا

أعلنت إيران الخميس أنها أطلقت من روسيا قمرا اصطناعيا للاستشعار عن بعد والتصوير إلى المدار، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.



وبثّ التلفزيون الرسمي الإيراني مباشرة عملية إطلاق القمر "بارس 1" من منصة "سويوز 2" الروسية.



أطلق القمر الاصطناعي من "قاعدة فستوتشيني الروسية" على بعد حوالى 8000 كيلومتر شرق موسكو، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".



وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع بور أن القمر الاصطناعي "صنع داخل البلاد بالكامل على يد المتخصصين وبالتعاون مع الشركات المعرفية في معهد بحوث الفضاء الإيراني"، وفق ما نقلت عنه "إرنا".

