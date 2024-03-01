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الجيش الأميركيّ شنّ ضربات ضد صواريخ وطائرة شكلوا تهديدًا للسفن في البحر الأحمر

أخبار دولية
2024-02-29 | 23:55
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الجيش الأميركيّ شنّ ضربات ضد صواريخ وطائرة شكلوا تهديدًا للسفن في البحر الأحمر
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الجيش الأميركيّ شنّ ضربات ضد صواريخ وطائرة شكلوا تهديدًا للسفن في البحر الأحمر

شنّ الجيش الأميركيّ ضربات ضد ستة صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرة مسيرة شكلوا تهديدًا للسفن، في البحر الأحمر، وفق ما أعلن.
 
وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على إكس إنّ المسؤولين العسكريين قرّروا أنّ الصواريخ والطائرات المسيرة "تشكل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية، في المنطقة."

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