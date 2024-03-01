غوتيريش: مقتل فلسطينيين يسعون للحصول على مساعدات إنسانية مسألة تتطلب تحقيقًا مستقلًا

أكّد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ مقتل أكثر من 100 شخص كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية، في غزة، مسألة تتطلب تحقيقًا مستقلًا وفعّالًا.



وأعرب عن صدمته إزاء أحدث تطورات الحرب مع إسرائيل، التي تقول سلطات فلسطينية إنّ أكثر من 30 ألف مدنيّ قُتلوا فيها، منذ السابع من تشرين الأول.