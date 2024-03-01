الكونغرس الأميركيّ يصوّت لصالح تجنب إغلاق المؤسسات الحكومية الفدرالية

صوّت الكونغرس الأميركيّ لصالح إبقاء تمويل الوكالات الفدرالية وتجنّب إغلاق حكوميّ مكلّف، خلال سنة انتخابية.



وبعد مرور خمسة أشهر من السنة المالية، لم يقر الكونغرس بعد مشاريع قوانين الإنفاق السنوية الـ12، التي تشكّل الميزانية الفدرالية.



وكان يواجه مهلة نهائية منتصف ليل الجمعة و8 آذار لتفادي إغلاق موقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة.



ووافق مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ حيث الغالبية الديموقراطية على قرار مستمر قصير المدى يمدد الموعد النهائيّ لمشاريع القوانين الستة الأولى، حتى 8 آذار ويجعل يوم 22 آذار مهلة نهائية للستة المتبقين.



وصوّت الديمقراطيون، في مجلس النواب، باستثناء نائبين، بنعم على القرار المستمر، لكن 97 جمهوريًا صوّتوا ضده.



وفي تصويت مسائيّ، أقر مجلس الشيوخ القرار بغالبية 77 صوتًا مقابل 13 وسيشق طريقه إلى مكتب الرئيس جو بايدن لتوقيعه، ليصبح نافذًا.