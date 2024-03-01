فتح مراكز الاقتراع في إيران للانتخابات التشريعية

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، في إيران، أمام الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الشوري وهيئة دينية رئيسية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسميّ، نقلًا عن وزارة الداخلية.



وقال التلفزيون الإيرانيّ الرسميّ إنّ التصويت لانتخاب الدورة 12 لمجلس الشورى الإسلاميّ (البرلمان) والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، بدأ بأمر من وزارة الداخلية.