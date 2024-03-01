اختتام اجتماع مجموعة العشرين في البرازيل

اختتم وزراء مالية دول مجموعة العشرين أوّل اجتماعاتهم هذا العام، من دون إصدار بيان ختاميّ مشترك، جراء انقسام في شأن الأزمات الجيوسياسية، في العالم، وفق ما أفادت البرازيل، التي استضافت الاجتماع.



وقال وزير المالية البرازيليّ فرناندو حداد، في مؤتمر صحافيّ، في ساو باولو: "لم يتسنّ التوصل إلى بيان ختاميّ.



وأضاف حداد: "المأزق كالعادة يتعلق بالنزاعات المستمرة."



ولم يذكر صراحة الغزو الروسيّ لأوكرانيا أو الحرب، التي تشنها إسرائيل ضد حركة "حماس"، في قطاع غزة.



وأشار إلى أنّه فيما يتعلق بالقضايا المالية، فإن المجموعة، التي تمثل 80% من الاقتصاد العالميّ كانت موحّدة.