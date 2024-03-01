ماكرون يبدي "أشدّ إدانة" لمقتل فلسطينيين خلال توزيع مساعدات في غزة

أعرب الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون عن "أشدّ إدانة" لمقتل عشرات الفلسطينيين، خلال توزيع مساعدات إنسانية، في شمال قطاع غزة.



وطالب بجلاء حقيقة ما جرى وتحقيق العدالة للضحايا.



وقال ماكرون، في منشور على منصة إكس: "سخط عميق إزاء الصور الآتية من غزة، حيث استهدف جنود إسرائيليون مدنيين."