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بوريل: المجزرة الجديدة في غزة غير مقبولة على الإطلاق
أخبار دولية
2024-03-01 | 01:56
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بوريل: المجزرة الجديدة في غزة غير مقبولة على الإطلاق
ندّد منسق السياسة الخارجية، في الاتحاد الأوروبيّ، جوزيب بوريل بالمجزرة الجديدة، بعد مقتل أكثر من 110 فلسطينيّ، خلال عملية توزيع مساعدات، في شمال غزة، حسب حصيلة لوزارة الصحة، في القطاع.
وأعرب بوريل عبر منصة إكس عن تخوّفق من التقارير عن مذبحة أخرى بين المدنيين، في غزة، الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.
وقال: "سقوط القتلى غير مقبول على الإطلاق."
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