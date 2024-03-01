مراسم دفن نافالني في موسكو

تقام مراسم دفن السياسيّ الروسيّ المعارض أليكسي نافالني، في موسكو، وسط إجراءات أمنية مشدّدة ومخاوف من حملة قمع من الشرطة.



واتّهم حلفاء نافالني الرئيس فلاديمير بوتين بقتله لعدم تقبل الحاكم الروسيّ فكرة الإفراج عن نافالني، في تبادل محتمل للسجناء.



ولم ينشروا أي دليل يدعم هذا الاتهام، لكنّهم وعدوا بتوضيح كيف قُتل وعلى يد من.



ونفى الكرملين تورط الدولة في وفاة نافالني.



ومن المقرر إقامة قداس دينيّ لنافالني في الساعة 1400 في التوقيت المحليّ، في كنيسة، في منطقة مارينو، في موسكو، حيث كان يعيش، ثم يُدفن بعد ساعتين، في مقبرة بوريسوفسكوي التي تبعد حوالي 2.5 كيلومتر على الجانب الآخر من نهر موسكفا.