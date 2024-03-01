الصين تدين بشدّة مقتل فلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في غزة

أعلنت الصين أنّها تدين بشدّة مقتل عشرات الفلسطينيين أثناء توزيع مساعدات، في شمال قطاع غزة.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ: "تشعر الصين بالصدمة حيال هذه الحادثة وتدينها بشدّة."



وأعربت عن حزنها على الضحايا وتعاطفها مع الجرحى.