باريس تطلب تحقيقًا مستقلًا عن مقتل فلسطينيين خلال توزيع مساعدات

دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى تحقيق مستقل في مقتل أكثر من 110 أشخاص بحسب حكومة "حماس"، خلال إطلاق نار إسرائيليّ وحركة تدافع أثناء عملية توزيع مساعدات الخميس، في شمال غزة.



وقال سيجورنيه عبر إذاعة فرانس إنتر: "أود أن أكون في غاية الوضوح اليوم، نطلب توضيحات وسيتحتم إجراء تحقيق مستقل لتحديد ما جرى."