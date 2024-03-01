انفجار في مقهى شعبيّ في بنجالورو في الهند

أُصيب ما لا يقل عن أربعة أشخاص، في انفجار، في مقهى شعبيّ، في مدينة بنجالورو، مركز التكنولوجيا في الهند، وفق ما ذكرت قنوات تلفزيونية محلية.