مقتل مدنيين بسقوط قذائف مدفعية على سوق مزدحمة في غرب ميانمار

قُتل 12 مدنيًا على الأقل بسقوط قذائف مدفعية على سوق مزدحمة في ولاية راخين، في غرب ميانمار، حيث يتبادل المجلس العسكريّ الحاكم وقوات مناهضة له الاتهامات عن أحدث أعمال عنف تهز الدولة الواقعة، في جنوب شرق آسيا.



وقالت جماعة جيش أراكان المسلحة والنشطة في ولاية راخين المتاخمة لبنجلادش إنّ سفينة حربية قبالة مدينة سيتوي الساحلية أطلقت قذائف على سوق ميوما، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 80.



ونشر المجلس العسكريّ بيانًا على قناة مياوادي التلفزيونية الرسمية قال فيه إن القذائف أطلقها جيش أراكان.



ولم يؤكد عدد الضحايا.