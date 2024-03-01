الكرملين يحذّر من اي تظاهرة "غير مرخصة" خلال جنازة نافالني

حذّر الكرملين من أيّ تظاهرات "غير مرخّصة"، في وقت دعا فريق المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى مسيرات للمشاركة في جنازته التي حضر إليها مئات الأشخاص في موسكو.



ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قوله إنّ "أيّ تظاهرة غير مرخصة ستشكّل انتهاكاً للقانون. وبالتالي، فإنّ أولئك الذين يشاركون فيها سيتحمّلون المسؤولية، وفقاً للقانون الحالي".